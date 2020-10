Streit endet in Mittelsinn mit Faustschlag

Nach einer gegenseitigen Schubserei schlug der Jüngere seinem Gegenüber mit der rechten Faust auf die linke Gesichtshälfte. Der 52-Jährige erlitt eine Gesichtsprellung und begab sich in ärztliche Behandlung.

Bereits am vergangenen Donnerstagnachmittag war eine 58-jährige Frau als Radfahrerin auf dem Radweg von Rieneck in Richtung Burgsinn unterwegs. In der Nähe des ehemaligen Bahnwärterhäuschens wurde sie von zwei Hunden „gestellt“ und anschließend in den linken Unterschenkel gebissen. Gegen die Hundehalterin wird Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung erstattet.

Wildunfall in Gössenheim

Am Sonntag gegen 18:30 Uhr stieß ein 55-jähriger Autofahrer auf der Fahrt von Gössenheim nach Wernfeld frontal mit einem Reh zusammen. Da das Wild flüchtete, wurde der Jagdpächter verständigt. Der Schaden am VW-Transporter wird auf ca. 400 Euro geschätzt.

Motorradfahrerin prallte gegen Auto

Am Sonntag, gegen 13:50 Uhr, befuhr ein 45-jähriger Autofahrer die Staatsstraße 2303. Auf Höhe des „Heldenfriedhofes“ musste er aufgrund des Abbiegevorgangs eines vorausfahrenden Pkw bis zum Stillstand abbremsen. Eine nachfolgende 55-jährige Kradfahrerin fuhr als Zweite in einer Motorradgruppe. Sie bemerkte das Abbremsen des Pkw zu spät. Sie fuhr zunächst am vorausfahrenden Krad, welches rechtzeitig zum Stillstand kam, vorbei und prallte auf den stehenden BMW. Die 55-Jährige stürzte vom Krad und verletzte sich am Handgelenk. Sie wurde durch das BRK in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Pkw sowie am Krad entstand jeweils Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro. Die Feuerwehr aus Gemünden war an der Unfallstelle im Einsatz. Während der Unfallaufnahme war die Fahrbahn für ca. 30 Minuten in beide Richtungen gesperrt.

Geschäftsstelle einer Bank mit Wasser vollgesogen

Am Sonntagmorgen gegen 08:30 Uhr wurde mitgeteilt, dass die Geschäftsstelle einer Bank in der Scherenbergstraße mit Wasser vollgesogen ist. Im Vorraum tropfte das Wasser überall von der Decke. Über den Geldautomaten drohte die Decke herunter zu brechen. Aus allen Schlitzen und Öffnungen der Decke tropfte Wasser in die Geschäftsräume. Auch im Außenbereich fand das Wasser einen Weg aus der Fassade.

Als Ursprung des Wassers konnte die darüber liegende Wohnung ausgemacht werden. Hier befinden sich Geschäftsräume einer Firma. Die Teppichböden der Wohnung waren ebenfalls komplett mit Wasser vollgesogen. In Küche und Flur war der Boden mit Wasser bedeckt. Als Ursache kommt eventuell ein undichter Boiler in Betracht.

Die Feuerwehr aus Gemünden war insgesamt mit 25 Mann im Einsatz. Der Schaden kann bislang schwer beziffert werden, da die Folgen noch nicht abgeschätzt werden können.

Fischwilderei in Gemünden

Am Samstagmittag gegen 14:00 Uhr stellte ein Fischereiaufseher am Saaleufer, auf Höhe des Campingplatzes, zwei Angler fest, die weder Angelschein noch Erlaubniskarte vorweisen konnten. Beide hatten noch nichts gefangen. Die Angeln wurden sichergestellt. Beide Männer erhalten eine Anzeige wegen Fischwilderei.

vd/Polizei Gemünden