Streit eines Paares in Lohr-Wombach eskaliert - Frau geschlagen

LOHR-WOMBACH, KREIS MAIN-SPESSART. Laut Polizei schubste der Partner während des Streites seine Partnerin, wonach andere Gäste einen Schlichtungsversuch unternahmen. Der aggressive und alkoholisierte Partner ließ sich allerdings nicht beruhigen und schlug einer 30-jährigen Schlichterin mit der Faust ins Gesicht und beleidigte diese noch. Hierbei wurde die Frau leicht verletzt. Beim Eintreffen der Polizei konnte der 27jährige Mann beruhigt werden und verließ das Gelände. Gegen den Mann wurde Anzeige wegen Körperverletzung und Beleidigung erstattet.

Fahrt unter Alkoholleinfluss in Steinfeld

STEINFELD, KREIS MAIN-SPESSART. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde in Steinfeld eine Autofahrerin angehalten und kontrolliert. Da hierbei Alkoholgeruch bei der Fahrerin festgestellt werden konnte, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Hierbei konnte ein Wert von 0,74 Promille festgestellt werden. Aufgrund dessen wurde die Weiterfahrt unterbunden und Anzeige erstattet.

Polizeimeldungen der Polizei Lohr

Landediebstahl von Tabakwaren

ZELLINGEN, KREIS MAIN-SPESSART. Am Donnerstagnachmittag betrat eine ca. 25 Jahre alte, schwarz gekleidete Frau mit langen braunen Haaren einen Verbrauchermarkt in der Würzburger Straße. Nachdem sie Pfandgut abgab, packte sie der Polizei zufolge mehrere Schachteln Zigaretten und Tabakutensilien in ihren mitgebrachten Beutel und stellte sich an der Kasse an. Offensichtlich merkte sie, dass die Angestellten sie im Visier hatten, da sie den Beutel wegwarf und aus dem Geschäft rannte. Die zurückgelassenen Waren hatten einen Wert von 278,74 Euro.

Die Polizeiinspektion Karlstadt bittet um Hinweise zur Täterin, insbesondere zur Fluchtrichtung und möglichem Fahrzeug, unter 09353/97410.

Polizeimeldung der Polizei Karlstadt