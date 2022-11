Streit bei Halloween-Party in Lohr: 18-Jähriger verletzt

Ein 22-jähriger und ein 18-jähriger Mann gerieten aus bisher nicht geklärter Ursache in Streit. Dabei soll der etwas ältere Mann seinen Kontrahenten zweimal mit der Faust geschlagen haben. Beim Eintreffen der verständigten Polizei waren die beiden Männer aber nicht mehr vor Ort. Der „Geschädigte" konnte jedoch kurze Zeit später im Stadtbereich von der Polizei angetroffen werden. Er war leicht alkoholisiert und schilderte den Vorfall wie beschrieben. Bei ihm war eine Schwellung am Kopf feststellbar. Der genaue Hergang muss durch die Polizei noch ermittelt werden.

17-Jähriger stürzt und wird verletzt

Stadelhofen/Steinfeld. Auf der Staatsstraße 2437 zwischen Stadelhofen und Steinfeld wurde am Dienstagnacht gegen 2 Uhr durch eine Autofahrerin ein 17-jähriger Jugendlicher auf der Fahrbahn liegend festgestellt. Der junge Mann kam nach eigenen Angaben von einer Party und war erkennbar alkoholisiert. Er gab auch später gegenüber der Polizei an, dass er zu Fuß von Stadelhofen in Richtung Steinfeld unterwegs gewesen sei und aufgrund der schlechten Sichtverhältnisse gestürzt sei. Nicht weit von der Unfallstelle entfernt lag ein Fahrrad im Straßengraben. Der 17-Jährige gab jedoch an, dass ihm das Fahrrad nicht gehöre und eine andere Person das Rad dort abgelegt habe. Kurze Zeit später wurde bei der PI Karlstadt bekannt, dass das betreffende Fahrrad wohl bei einer Halloweenparty in Stadelhofen abhandengekommen sei. Der 17-Jährige erlitt durch den Sturz eine Platzwunde am Kopf und vermutlich ein Schädel-Hirn-Trauma.

Unfallschaden nach Arztbesuch

Lohr. Eine 73-jährige Autofahrerin stellte nach ihrem Arztbesuch am 31. Oktober einen deutlichen Unfallschaden an ihrem silbernen VW Polo fest. Die Frau hatte in der Zeit von 12.15 bis 13.15 Uhr ihren Wagen direkt vor einem Ärztehaus am Kaibach in Lohr geparkt. Als sie nach ihrem Arztbesuch zu ihrem Auto kam, erkannte sich an der vorderen rechten Ecke ihres Fahrzeuges erhebliche Beschädigungen. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 2000 Euro geschätzt. Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei konnte sie sich daran erinnern, dass auf dem Parkplatz vor ihrem Fahrzeug ein größerer weißer Wagen stand. Der Sachschaden dürfte beim Ein- oder Ausparken eines anderen Fahrzeugs entstanden sein.

Meldungen der Polizei Lohr

Fahrraddieb kommt nicht weit

Karlstadt-Stadelhofen. Am Dienstag, gegen 0.30 Uhr, besuchte ein junger Mann eine Feier auf einem Grillplatz zwischen Stadelhofen und Hausen. Hierbei wurde ihm sein unverschlossenes Mountainbike von einem zunächst unbekannten Täter entwendet. Kurz nach der Sachverhaltsaufnahme wurde der benachbarten Polizeiinspektion Lohr ein Unfall mit einem Fahrradfahrer gemeldet. Wie sich herausstellte, war der noch jugendliche Dieb mit dem entwendeten Mountainbike ohne Fremdbeteiligung gestürzt. Dem glücklichen Besitzer konnte sein Eigentum noch in der Nacht wieder übergeben werden. Wenig erfreut dürfte allerdings der Täter gewesen sein. Ihn erwartet unter anderem eine Anzeige wegen Diebstahls.

Auto angefahren und geflüchtet

Zellingen. Am Montag zwischen 9.55 und 11.15 Uhr wurde in der Turmstraße in Zellingen ein geparkter, silberfarbener Mercedes Kombi angefahren. Vermutlich blieb der Unfallverursacher beim Einparken am vorderen linken Kotflügel des Mercedes hängen und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro zu kümmern.

Bei Reparaturarbeiten Dachstuhl in Brand geraten

Retzstadt. Am Montagnachmittag kam es zu einem Großeinsatz der Feuerwehr nachdem der Dachstuhl einer Scheune in der Goldbrunnenstraße in Brand geraten war. Der Besitzer des Gebäudes sowie dessen Bekannter verlegten auf einem Nebengebäude Dachpappe und verschweißten diese mittels eines Gasflammenwerfers. Aufgrund der starken Hitzeentwicklung der offenen Flammen entzündete sich Stroh, welches in der angrenzenden Scheune gelagert war. Hierdurch geriet der Dachstuhl in Brand. Bei dem Versuch, den Brand eigenhändig zu löschen, wurde der 37-jährige Bekannte des Eigentümers leicht verletzt und musste mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus verbracht werden. Ein Großaufgebot der umliegenden Feuerwehren konnte den Dachstuhlbrand zügig unter Kontrolle bringen. Insgesamt befanden sich mehr als 100 Einsatzkräfte vor Ort. Der Sachschaden an dem Gebäude beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 10.000 Euro. Die Polizeiinspektion Karlstadt hat diesbezüglich Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen.

Pylone entwendet - dreister Dieb auf frischer Tat erwischt

Thüngen. In der Nacht von Montag auf Dienstag fiel einer Streifenwagenbesatzung der PI Karlstadt ein 22-jähriger Fußgänger in der Retzstadter Straße auf, der eine Pylone auf der Schulter mit sich führte. Auf Nachfrage gab der junge Mann an, die Pylone habe mitten auf der Fahrbahn gestanden. Er habe diese lediglich auf Seite stellen wollen. Da sich erhebliche Zweifel an der Schilderung ergaben, diese aber nicht widerlegt werden konnten, versicherte der Mann glaubhaft, die Pylone wieder an den vermeintlichen Fundort zurückzubringen. Unmittelbar nach dem Vorfall erfolgte in Stetten eine routinemäßige Verkehrskontrolle. Hierbei staunten die Beamten nicht schlecht, als sie den zuvor kontrollierten jungen Mann erneut trafen. Dieser saß auf der Rückbank des Fahrzeugs und hatte die Pylone zwischen seinen Beinen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahls.

Meldungen der Polizei Karlstadt