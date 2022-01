Streit auf Skatepark Lohr eskaliert - Skateboard geklaut

Polizeipanne in Aschaffenburg. Fast zwei Wochen lang ein Rentner tot in seiner Küche, wegen eines Kommunikationsproblems der Polizei mit der Stadtverwaltung.

Dem derzeitigen Ermittlungsstand zufolge stritten sich zunächst ein 15- und ein 17-Jähriger. Später kamen weitere Personen hinzu und schlugen auf den 17-Jährigen ein. Dabei wurde er leicht verletzt, wie auch der 15-Jährige. Zudem wurde das Skateboard des 17-Jährigen geklaut.

Der genaue Hergang ist nun Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich per Mail unter pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de oder telefonisch unter 09352/8741-0 mit der Polizeiinspektion Lohr am Main in Verbindung zu setzen.

Unfall beim Überholen

Neuendorf. Am Mittwoch gegen 13:15 Uhr ist es auf der B26 zwischen Neuendorf und Lohr/Sackenbach zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge gekommen. Der Fahrer eines BMW scherte aus einer Fahrzeugkolonne aus, um einen vor ihm fahrenden Fiat und einen Lastwagen zu überholen. Als der BMW bereits auf ihrer Höhe war, setzte die Fahrerin des Fiat ebenfalls zum Überholen an. Es kam zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die Fahrzeuginsassen, darunter auch ein 6-jähriger Junge, blieben glücklicherweise unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden.

Unbeteiligte Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich telefonisch unter 09352/8741-0 oder per Mail unter pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de mit der Polizeiinspektion Lohr am Main in Verbindung zu setzen.

VaPi/Polizei Lohr