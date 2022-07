Streit auf Kahler Kerb: zwei Verletzte

Im Verlauf wurden mehrere Personen in den Streit verwickelt, bei dem es laut Zeugenangaben auch zu Handgreiflichkeiten und Beleidigungen kam. Diese sollen von zwei Männern im alter von 22 und 28 Jahren ausgegangen sein, berichtet die Polizei. Atemalkoholtests ergaben bei dem Duo Werte um die zwei Promille. Schwerwiegend verletzt wurde bei dem Streit niemand.

Verdacht auf Alkohol und Drogen am Steuer - Zwei Autofahrer au aus dem Verkehr gezogen

GOLDBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Eine Streifenbesatzung der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach hat am Sonntagmorgen einen Pkw kontrolliert, der gegen 09.30 Uhr auf der A3 in Richtung Frankfurt unterwegs war. Wie sich herausstellte, war bei dem Fahrer offenbar einiges an Alkohol im Spiel. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 24-Jährigen einen Wert von rund 1,5 Promille. Die Weiterfahrt wurde daher unterbunden und der Beschuldigte musste die Beamten zur Durchführung einer ärztlichen Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiteten.

WEIBERSBRUNN, LKR. ASCHAFFENBURG. An der Tankrastanlage Spessart Süd hatte die Verkehrspolizei ebenfalls einen Pkw kontrolliert, der gegen 08.15 Uhr in Richtung Nürnberg unterwegs war. Im Zuge der Kontrolle wurden bei dem 23-jährigen Fahrer drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Er räumte in der Folge ein, am Vortag Kokain konsumiert zu haben. Auch seine Fahrt war hiermit beendet und er musste ebenfalls eine ärztliche Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Gegen die beiden Pkw-Fahrer wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr bzw. wegen Fahrens unter Drogeneinwirkung ermittelt.

Unfallflucht auf EDEKA-Parkplatz in Haibach - Zeugen gesucht

HAIBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Samstagmorgen hat eine Seniorin ihren weißen Opel Crossland gegen 09.00 Uhr auf dem EDEKA-Parkplatz in der Josef-Roth-Straße geparkt. Als sie gegen 15.00 Uhr zurückehrte, entdeckte sie einen Unfallschaden an der vorderen rechten Fahrzeugseite. Die Schadenshöhe dürfte sich nach ersten Schätzungen auf etwa 1.000 belaufen.

Der Verursacher fuhr offenbar einfach weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Er ist bislang noch unbekannt. Nach ersten Ermittlungserkenntnissen könnte es sich um ein rotes bzw. braunes Verursacherfahrzeug handeln.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-2230 entgegen.

Kartoffelroder in Mömbis gestohlen

MÖMBRIS-ROTHENGRUND, LKR. ASCHAFFENBURG. Im Zeitraum zwischen Donnerstagabend, 19.00 Uhr, und Freitagmittag, 12.00 Uhr, hat ein Unbekannter einen sogenannten „Kartoffelroder" entwendet. Das etwa 300 Kilogramm schwere Gerät war im Bereich einer Scheune am Ortsausgang von Rothengrund gelagert. Dem Täter gelang es, mit seiner Beute im Wert von etwa 1.200 Euro unerkannt zu entkommen.

Wer möglicherweise sachdienliche Hinweise geben kann, die zur Aufklärung des Falles beitragen könnten, wird gebeten, sich unter Tel. 06023/944-0 mit der Polizeiinspektion Alzenau in Verbindung zu setzen.

