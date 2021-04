Streit auf der Mainbrücke Miltenberg: Mit dem Lenker in Bauch gestoßen

Ein 43-Jähriger ging mit seinem Kind auf dem Fußweg in Richtung Innenstadt, als ihnen ein 56-Jähriger entgegen kam. Der Entgegenkommende schob ein Fahrrad und stieß mit dem Lenker in den Bauchbereich des 43-Jährigen. Nach dem Vorfall schrie der 56-Jährige den 43-Jährigen an.

Die Polizei bittet Personen, welche die Auseinandersetzung mitbekommen haben, sich bei der Polizei Miltenberg unter der Tel. 09371/945-0 zu melden.

Miltenberg. Am Samstag gegen 12.30 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Mainzer Straße ein Unfall zwischen einem grünen Kleinbus mit bislang unbekannten Kennzeichen und einem grauen BMW. Der grüne Kleinbus stieß beim rückwärts Ausparken mit dem Fahrzeugheck gegen das Fahrzeugheck des geparkten BMW. Anschließend fuhr der Unfallverursacher ohne anzuhalten von dem Parkplatz. Die Polizei bittet Personen, welche den Unfall beobachtet haben, sich bei der Polizei Miltenberg unter der Tel. 09371/945-0 zu melden.

mkl/Polizei Miltenberg