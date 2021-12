Vorausgegangen war ein Streit des jungen Mannes mit seiner Freundin an der genannten Örtlichkeit. Zwei Zeugen konnten die Situation beobachten und verständigten die Polizei.

Einbruch in Kellerraum

Damm. Im Tatzeitraum zwischen Samstagnachmittag, 15:00 Uhr und Sonntagabend, 20:45 Uhr, hat ein bislang unbekannter Täter das Türschloss im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Zobelstraße aufgebrochen. Aus dem Kellerabteil erbeutete der Täter anschließend einen hochwertigen Akkuschrauber im Wert von etwa 250 Euro.

Fahrradfahrer prallt gegen Auto

Großostheim. Am Sonntagmittag, gegen 13:30 Uhr, ist es an der Kreuzung Breite Straße und Bachstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen Auto und Fahrradfahrer gekommen. Der 17-jährige Fahrradfahrer übersah dabei einen vorfahrtsberechtigen Audi im Querverkehr. Trotz Vollbremsung prallte der Fahrradfahrer gegen die Fahrertür der 32-jährigen Audi-Fahrerin. Glücklicherweise blieben beide Unfallbeteiligte unverletzt. Am Audi entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Am Fahrrad wurde lediglich der Bremshebel beschädigt.