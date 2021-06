Streit am Aschaffenburger Perth Inch endet für 34-Jährigen in Ausnüchterungszelle

Eine tätliche Auseinandersetzung am Perth Inch wurde der Polizeiinspektion Aschaffenburg am Freitagabend um 22.40 Uhr gemeldet. Bei der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass ein 34-Jähriger einen 42-Jährigen scheinbar grundlos attackiert hatte. Der Ältere erlitt hierbei Schürfwunden an den Beinen. Da bei dem Aggressor alkoholbedingt, ein Atemalkoholtest ergab 3,14 Promille, mit weiteren Sicherheitsstörungen zu rechnen war, durfte dieser die restliche Nacht in einer Zelle verbringen. Gegen ihn wird zudem wegen Körperverletzung ermittelt.

16-Jähriger manipuliert sein Moped

Am Freitagabend, gegen 20.15 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Aschaffenburg den 16-jährigen Fahrer eines Leichtkraftrades im Aschaffenburger Reiterweg. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Jugendliche den sogenannten "DB-Killer" aus der Auspuffanlage seines Gefährts entfernt hatte und hierdurch die Betriebserlaubnis erloschen war. Den Jugendlichen erwartet nun ein saftiges Bußgeld.

Unbekannter zersticht Autoreifen

Zwischen 1.:00 Uhr am Donnerstag und 08.30 Uhr am Freitag, hat ein Unbekannter den hinteren rechten Reifen eines Mitsubishi im Kurmainzer Ring, Aschaffenburg, zerstochen. Die Schadenshöhe beläuft sich der Polizei zufolge auf ca. 150 €. Da bislang keine Erkenntnisse zu dem Unbekannten vorliegen, werden Zeugen, die Hinweis in dieser Sache geben können, gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.

Polizei Aschaffenburg/kick