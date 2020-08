Streit am Aschaffenburger Busbahnhof - 17-Jähriger durch Schlag mit Flasche verletzt

Am Freitag, gegen 22.20 Uhr kam es zwischen einem 20 -jährigen Mann und drei anderen Personen in der Ludwigstraße zunächst zu einer verbalen Streitigkeit. Im Verlauf der Streitigkeit schlug der Beschuldigte mit einer Glasflasche in Richtung eines 17- jährigen und verletzte diesen leicht.

Der Beschuldigte entfernte sich zunächst vom Tatort, konnte jedoch im Rahmen der Fahndung ermittelt und vorläufig festgenommen werden. Die genauen Tatumstände müssen nun im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens aufgeklärt werden.

Der Beschuldigte wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Seitenscheibe von Auto in der Karlstraße eingeworfen

Aschaffenburg. Ein unbekannter Täter warf in der Zeit von Freitag, 17.45 Uhr bis Samstag, 00.30 Uhr die Seitenscheibe eines in der Karlstraße abgestellten Autos ein. Der Sachschaden am Fahrzeug beträgt circa 250 Euro. Die Ermittlungen werden durch die Polizeiinspektion Aschaffenburg geführt.

Außenspiegel von Wagen in der Rhönstraße abgetreten

Aschaffenburg. Am Freitag, gegen 22.30 Uhr wurde ein Mann beobachtet, wie er einen abgestellten Wagen in der Rhönstraße beschädigte. An dem Auto wurde unter anderem der rechte Außenspiegel abgetreten. Der Sachschaden beträgt circa 200 Euro. Durch die Polizei konnte ein Tatverdächtiger ermittelt werden. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Nach Platzverweis in der Ludwigstraße - Mann greift Polizeibeamte an

Aschaffenburg. Ein 38 jährige Mann geriet zunächst mit mehreren anderen Personen in der Ludwigstraße in Streit.

Die verständigte Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Aschaffenburg konnte den Mann zunächst beruhigen und die Situation klären. Nachdem der Mann anschließend wieder aggressiv wurde, musste ihm ein Platzverweis ausgesprochen werden.

Im Verlauf des weiteren polizeilichen Einschreitens schlug der Mann mit der Faust in Richtung der eingesetzten Polizeibeamten. Diese konnten an den Angriff abwehren und den Beschuldigten vorläufig festnehmen.

Da der Beschuldigte nicht zu beruhigen war, die Beamten beleidigten und weiterhin aggressiv war, wurde er in die Haftzelle der Polizeiinspektion Aschaffenburg verbracht.

Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der begangenen Straftaten eingeleitet.

Toilettenanlage in der Suicardusstraße beschädigt

Am Freitag, gegen 23.20 Uhr wurde ein 17-jähriger Jugendlicher dabei beobachtet, wie er das Waschbecken eines Toilettengebäudes in der Suicardusstraße beschädigte. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 250 Euro. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Versuchter Einbruch ins Friedrich-Dessauer-Gymnasium

Aschaffenburg. Am Freitag, gegen 15.30 Uhr wurde eine unbekannte Person beobachtet, welche am Friedrich-Dessauer-Gymnasium eine Fensterscheibe einwarf. Anschließend versuchte der Mann das Fenster zu öffnen. Ein aufmerksamer Zeuge sprach den Täter an, welcher anschließend zu Fuß flüchtete.

Personenbeschreibung:

1,70 Meter groß,

kräftige Figur,

kein Bart,

fast eine Glatze,

leicht gebräunt,

keine Brille

Bekleidung: rotes T-Shirt,

knielange Hose;

brauner Rucksack

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg (Tel. 06021-857-2231) entgegen.

Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr in Sailauf

Sailauf. Am Freitag, gegen 18.55 Uhr befuhr eine 34 jährige Skoda-Fahrerin die Kreisstraße AB 12 von Eichenberg kommend in Fahrtrichtung Sailauf. Aufgrund eines Gegenstandes am Fahrbahnrand erschrak die Frau und wich nach links aus. Zeitgleich befuhr ein 23 jähriger Skoda-Fahrer die Kreisstraße in der entgegen gesetzten Richtung. Dieser konnte durch ein Ausweichmanöver einen Zusammenstoß der Fahrzeuge verhindern. Allerdings geriet er mit seinem Pkw das Bankett. Es entstand ein Sachschaden von circa 1.000 Euro.

Wildunfall mit Wildschwein in Rothenbuch

Rothenbuch. Am Freitag, gegen 12.00 Uhr befuhr der 52 jährige Fahrer eines Lkw Daimler die Kreisstraße 6 von Hafenlohr kommend in Fahrtrichtung Rothenbuch, als ein Wildschwein die Fahrbahn kreuzte. Trotz eines Ausweichmanövers konnte der Fahrer einen Zusammenstoß mit dem Tier nicht mehr verhindern.

Das Wildschwein flüchtete nach dem Verkehrsunfall in den angrenzenden Wald. Am Lkw entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro.

dc/Meldungen der Polizei Alzenau