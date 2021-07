Streifenbesatzung in Aschaffenburg zu Ausweichmanöver gezwungen

Nach Abschluss des Überholvorgangs wechselte der junge Mann jedoch nicht umgehend wieder auf den rechten Fahrstreifen, sondern befuhr die Fahrbahn mittig. Zum gleichen Zeitpunkt kam ihm eine uniformierte Streifenbesatzung, die aufgrund seines Fahrverhaltens eine Gefahrenbremsung und ein Ausweichmanöver einleiten musste, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Kurze Zeit später konnte der Mann durch die Beamten zu einer Identitätsfeststellung angehalten werden. Gegen ihn wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Sollten weitere Verkehrsteilnehmer durch das Fahrverhalten des Mercedesfahrers gefährdet worden sein, werden diese gebeten, sich bei der Polizei in Aschaffenburg zu melden.

Unbekannter beschädigt geparkten Kia

Eine Unfallflucht, die sich am Freitag zwischen 06:30 Uhr und 13:30 Uhr Am Floßhafen ereignet hatte, wurde bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg zur Anzeige gebracht. Eine 34-jährige Kia-Fahrerin hatte ihren Pkw in dem benannten Tatzeitraum auf einem Parkplatz am Floßhafen abgestellt. Bei ihrer Rückkehr zum Fahrzeug musste sie feststellen, dass der vordere, linke Kotflügel durch einen unbekannten Fahrzeugführer offensichtlich beim Ein-, oder Ausparken beschädigt wurde. Der Unfallverursacher hinterließ weder einen Hinweis auf seine Unfallbeteiligung, noch teilte er den Unfall bei der Polizei mit. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.

23-Jähriger verlässt Unfallstelle, ohne seinen Namen zu hinterlassen

Während einer Streifenfahrt wurden Beamte der Polizeiinspektion Aschaffenburg am Freitagnachmittag auf ein Unfallgeschehen in der Ernsthofstraße aufmerksam gemacht. Dort konnte gegen 15:30 Uhr von einem 39-Jährigen beobachtet werden, dass ein abgestellter Mini durch einen Opel Zafira angefahren wurde. Der Fahrer des Opels hinterließ danach wohl einen Zettel an der Windschutzscheibe des beschädigten Fahrzeugs, jedoch ohne, dass hierbei ein Hinweis auf seine Identität vorhanden war. Im Rahmen eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der unfallverursachende Pkw, wie auch der dazugehörige 23-jährige Fahrer angetroffen werden. Gegen diesen wurde ein Verfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Die bei der Sachverhaltsaufnahme entstandenen Fahrzeugschäden dürften insgesamt 3.500 Euro betragen.

Hoher Sachschaden nach Vorfahrtsverletzung

Ca. 10.000 Euro Sachschaden sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Freitagnachmittag gegen 14:30 Uhr. Ein 55-jähriger Toyotafahrer, der mit seinem Pkw im Magnolienweg unterwegs war, wollte die Kreuzung zum Aspenweg überqueren wollen. Hierbei übersah einen vorfahrtsberechtigten Audi, der von einem 22-Jährigen in Richtung Großostheimer Straße gelenkt wurde. Die beiden Fahrzeuge stießen im Kreuzungsbereich zusammen und nahmen erheblichen Schaden. Glücklicherweise wurde keiner der Beteiligten verletzt.

Ohne gültige Fahrerlaubnis zur Polizei gefahren

Am Freitagabend, gegen 19:20 Uhr, wurde ein 48-Jähriger bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg vorstellig. Da der Mann mit seinem Pkw Opel in den Lorbeerweg gefahren war, er aber lediglich eine albanische Fahrerlaubnis besitzt, die er hätte umschreiben lassen müssen, musste gegen den Mann ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet werden.

Fahrzeugtuner wurde die Weiterfahrt untersagt

Bei der Kontrolle eines 22-jährigen BMW-Fahrers in der Würzburger Straße konnten Beamte der Polizeiinspektion Aschaffenburg am Samstagmorgen gegen 00:05 Uhr, mehrere technische Veränderungen am Fahrwerk feststellen, die der junge Mann vom TÜV hätte abnehmen lassen müssen. Da dies jedoch nicht der Fall war und zudem die Rückleuchten abgedunkelt sind, musste ihm aus Gründen der Verkehrssicherheit die Weiterfahrt unterbunden werden. Zudem muss der offenbar zur Tuningszene gehörende Mann mit einem hohen Bußgeld rechnen.

Handtasche aus Einkaufswagen entwendet

Am Freitag, gegen 18:45 Uhr, wurde der 51-jährigen Kundin eines Verbrauchermarktes in der Würzburger Straße die Handtasche aus dem mitgeführten Einkaufswagen entwendet. Vom Täter, der offenbar einen Moment ausnutzte, bei dem die Dame wegen eines Telefonats abgelenkt war, fehlt bislang jede Spur. In der Handtasche befand sich u.a. die Geldbörse der Dame, so dass diese neben dem Verlust von ca. 60,- € Bargeld auch den einiger Dokumente und diverser anderer Gegenstände beklagen muss.

Jugendlicher besitzt Kleinmenge Marihuana

Gegen 00:25 Uhr am Samstag wurde eine Gruppe Jugendlicher kontrolliert, die sich auf dem Parkdeck eines Verbrauchermarktes in der Würzburger Straße aufhielt. Während der Kontrolle fiel den Beamten auf, dass ein 17-Jähriger etwas vor ihnen verstecken wollte. Bei der Nachschau konnte festgestellt werden, dass es sich hierbei um ein Tabak-Marihuana-Gemisch handelte. Gegen den jungen Mann wurde daher ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Verbaler Streit mündet in Schläge

Um 02:10 Uhr am Samstagmorgen kam es in der Ludwigstraße zunächst zu einer verbalen Streitigkeit zwischen einem 20-Jährigen und mehreren anderen Personen. Während des Streits musste der junge Mann unvermittelt mehrere Schläge gegen die Nase einstecken. Der Geschädigte konnte sich bis zum Eintreffen einer alarmierten Streifenbesatzung vom Ort des Geschehens entfernen. Abgesehen von Nasenbluten, was medizinisch nicht versorgt werden musste, hatten die Schläge offenbar keine schlimmeren Folgen. Fahndungsmaßnahmen nach der Personengruppe des Aggressors verliefen negativ.

1,18 Promille - Führerschein sichergestellt

Stockstadt. Am Freitag, gegen 14:00 Uhr, wurde der Polizei mitgeteilt, dass ein augenscheinlich stark alkoholisierter Mann am Pendlerparkplatz in der Hauptstraße an einem Pkw Ford lehnen würde. Der Mitteiler hatte die, wie sich später herausstellte, berechtigte Sorge, dass der Mann trotz seines Zustands mit dem Pkw fahren möchte. Während der Anfahrt einer sofort entsandten Streifenbesatzung, fiel der Pkw im Gegenverkehr auf. Bei der späteren Kontrolle bewahrheitete sich auch der Verdacht der Alkoholisierung. Stolze 1,18 Promille zeigte der Alkomat an, so dass der 56-jährige Mann eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste. Seinen Führerschein musste der Mann noch an Ort und Stelle abgeben.

Vorfahrtsverstoß endet glimpfich

Bessenbach. Glücklicherweise unverletzt blieben die Beteiligten eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitag gegen 14:45 Uhr im Kreuzungsbereich der Staatstraße 23047 und der Kreisstraße AB 4 ereignet hat. Die 67-jährige Fahrerin eines VW Polos war von Waldaschaff kommend in Fahrtrichtung Bessenbach unterwegs. An der besagten Kreuzung ermöglichte sie zunächst mehreren Vorfahrtsberechtigten das Abbiegen und fuhr danach in den Kreuzungsbereich ein. Hierbei übersah sie allerdings den ebenfalls vorfahrtsberechtigten VW Passat einer 44-Jährigen und es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wobei ein Gesamtschaden von ca. 5.000,- € zu beklagen ist. Gegen die Unfallverursacherin wurde bei der polizeilichen Unfallaufnahme ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

65-Jähriger muss Führerschein abgeben

Großostheim/Wenigumstadt. Im Vorbeifahren fiel einer zivilen Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Aschaffenburg am Freitag gegen 21:20 Uhr ein Mann auf, der sich schwankend in der Hauptstraße zu einem Motorroller begab. Trotz sofortigem Wendemanöver gelang es der Streifenbesatzung nicht, die drohende Fahrt unter Alkoholeinfluss zu verhindern, da der Mann seine Fahrt in Richtung Pflaumheim bereits angetreten hatte. Bei der späteren Kontrolle konnte vor Ort eine Alkoholisierung von 1,72 Promille festgesellt werden, weshalb gegen den 65-Jährigen die Durchführung einer Blutentnahme angeordnet wurde. Wegen des hohen Grads der Alkoholisierung musste der Mann zudem noch am gleichen Tag den Führerschein abgeben.

Marihuana aufgefunden

Großostheim/Pflaumheim. Bei der Kontrolle dreier junger Männer am Freitag, gegen 22:15 Uhr, an einer Wanderhütte in der Mömlinger Straße konnten bei einem 19-Jährigen und einem 20-Jährigen jeweils eine geringe Menge Marihuana aufgefunden werden. Gegen beide wurden Ermittlungsverfahren wegen Verstößen nach dem Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Das Rauschgift wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Aschaffenburg sichergestellt. Da einer der jungen Männer mit einem Pkw vor Ort war, durfte dieser zur Verhinderung einer Fahrt unter Drogeneinfluss auch vorläufig seinen Fahrzeugschlüssel abgeben.

vd/Polizei Aschaffenburg