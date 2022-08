Streife erwischt Autofahrer ohne Fahrerlaubnis in Bürgstadt

Unfallflucht in der Amorbacher Krummwiese

AMORBACH, LKR. MILTENBERG. Erst am gestrigen Dienstag bemerkte ein Autofahrer einen Schaden im Bereich seiner Frontstoßstange/Kennzeichen. Er hatte seinen grauen Ford bereits am Nachmittag des Dienstag, den 09.08.2022, zwischen 14.45 Uhr und 15.20 Uhr auf einem Parkplatz an der Krummwiese geparkt. Dem Anschein nach stieß ein Wagen mit seiner Anhängerkupplung rückwärts gegen die Front des Fords und verursachte einen Schaden in Höhe mehrerer hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel.: 09371/945-0 entgegen.

dc/Polizei Kreis Miltenberg