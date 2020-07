Straßenlaterne in Alzenau angefahren

Die Straßenlaterne neigte sich doch deutlich, weswegen eine Absicherung und Verständigung des Notdienstes erforderlich wurde. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 6.000 Euro geschätzt.

Beim Ausparken Auto angefahren: Alzenau

Am Mittwoch, gegen 14.10 Uhr, wollte eine 49-jährige Linsengerichterin mit ihrem Ford aus einem Parkplatz ausfahren und touchierte dabei eine wartende Alzenauerin, die mit ihrem Ford in den Parkplatz einfahren wollte. Insgesamt entstand an beiden Autos ein Sachschaden in Höhe von circa 3.100 Euro.

Beim Einparken Auto angefahren: Alzenau

Am Mittwoch, gegen 08.40 Uhr, fuhr eine 51-jährige Münsteranerin mit ihrem Skoda die Burgstraße entlang. Hierbei entdeckte sie einen Parkplatz und wollte rückwärts einparken. Dabei übersah sie den Opel einer 53-jährigen Offenbacherin, die direkt hinter der Münsteranerin anhalten mußte. An dem Skoda entstand geringer Sachschaden. An dem Opel wurde die vordere Stoßstange beschädigt. Hier beträgt der Sachschaden ca. 1.500 Euro.

Stromverteilerkasten angefahren und geflüchtet: Alzenau

Am 16.07.2020 wurde ein beschädigter Kabelverteilerkasten in der Daimlerstraße festgestellt. Wann genau sich der Unfall ereignet hat, konnte nicht festgestellt werden. Allerdings flüchtete der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Der Sachschaden beträgt ca. 1.500 Euro.

Geparktes Auto angefahren und geflüchtet: Alzenau

Zwischen dem 21.07.2020, 12.00 Uhr und dem 23.07.2020, 14.00 Uhr wurde im Julius-Pfister-Ring ein geparkter VW Golf am hinteren linken Kotflügel angefahren. Der Unfallverursacher flüchtete, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Der Sachschaden an dem Golf beträgt ca. 600 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den o.g. Unfallfluchten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Alzenau unter der 06023/944-0 zu melden.

Auto verkratzt: Karlstein

Zwischen dem 22.07.2020, 23.00 Uhr und dem 23.07.2020, 08.30 Uhr wurde in der Julius-Kleemann-Straße der BMW eines 20-jährigen Schülers beschädigt. Der unbekannte Täter verkratzte die beiden rechten Fahrzeugtüren mit einem spitzen Gegenstand. Der Sachschaden beträgt ca. 500 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Sachbeschädigung geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Alzenau unter der 06023/944-0 zu melden.

Polizei Alzenau/ienc