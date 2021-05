Straßenlaterne angefahren in Gemünden

Am Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro, an der Laterne wird der Schaden auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

Am Mittwoch, gegen 12.20 Uhr, befuhr ein 32-jähriger Autofahrer die Kreisstraße MSP 17 von Burgsinn kommend in Fahrtrichtung Gräfendorf. Hierbei querte ein Reh die Fahrbahn und wurde von seinem Opel erfasst. Da das vermutlich verletzte Tier flüchtete, wurde der Jagdpächter zur Nachsuche verständigt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro.

Polizei Gemünden/ienc