Straßenlampe in Gemünden angefahren und geflüchtet

Der Unfallverursacher flüchtete. Der Sachschaden an der Straßenlampe wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt.

Wer hat etwas beobachtet?

Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Wildunfälle in Rieneck und Gemünden

Am Dienstag gegen 17.50 Uhr befuhr ein 60-jähriger Autofahrer die Staatsstraße 2303 von Burgsinn in Fahrtrichtung Rieneck. Hierbei querte ein Fuchs die Fahrbahn und wurde vom VW des 60-Jährigen erfasst und getötet. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro.

Gegen Mitternacht erfasste ein 71-jähriger Autofahrer auf der Staatsstraße 2303, zwischen Burgsinn und Rieneck, ein Reh, welches die Straße überqueren wollte. Da das Wild nach dem Zusammenstoß flüchtete, wurde der Jagdpächter zur Nachsuche verständigt. Am Jeep entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Gegen 19.35 Uhr überfuhr ein 29-jähriger Autofahrer auf der Staatsstraße 2304, zwischen der hessischen Landesgrenze und Obersinn, einen Dachs. Das Wild überlebte den Zusammenstoß nicht. Am VW entstand augenscheinlich kein Sachschaden.

Gegen 23.15 Uhr befuhr eine 47-jährige Autofahrerin die B 26 in Fahrtrichtung Lohr. Kurz vor dem Parkplatz Langenprozelten querte ein Dachs die Fahrbahn und wurde von ihrem Citroen erfasst. Der Schaden am Fahrzeug wird auf ca. 1.000 Euro beziffert.