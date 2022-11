An der Straßenbahnhaltestelle Sanderring in Würzburg hat ein etwa 25-jähriger Fahrgast am Dienstagmorgen eine Straßenbahnfahrerin sexuell belästigt und bedroht, als diese ausstieg, um eine Weiche umzustellen. Nachdem die Fahrerin den Notrufknopf drückte, entfernte sich der Unbekannte in Richtung Ottostraße.