Strafjustizzentrum Würzburg: Neue "Aufstiegsmöglichkeit"

Bei den Gerichtsverhandlungen im Strafjustizzentrum des Landgerichts Würzburg gehören seit kurzem kleine Haushaltsleitern zur Grundausstattung. Auch das hat mit der Corona-Pandemie zu tun und dem Lüftungskonzept der Justiz: Aus den Quadratmetern des Sitzungssaales, Zahl der Prozessbeteiligten und der Zuhörer wird ermittelt, in welchen Abständen Anwesende mit und ohne Robe nach draußen gebeten und alle Fenster und Türen für zehn Minuten geöffnet werden. »Alarmiert« wird individuell, über kleine Küchenwecker oder Smartphone.

Seit kurzem stehen Haushaltsleitern in allen Sitzungssälen, es sind sogenannte Klapptritte mit zwei Stufen, denn: Die Griffe zum Öffnen der Fenster können auch große Juristen vom Fußboden aus nicht erreichen. Daher sind bisher meist Protokollführerinnen auf die Abdeckung der Heizkörper gestiegen und haben dann, wenn sie sich genügend streckten, den Fenstergriff erreicht. Der Abstieg war oft ebenso schwierig.



Lüften war im vergangenen Jahr um die Zeit noch kein Thema, auch nicht, wenn in einem voll besetzten Gerichtssaal sogenannte »dicke Luft« herrschte. Die mussten die Beteiligten auf der Suche nach der Wahrheit ertragen und wenn es gar nicht anders ging, wurde eine Pause eingelegt und man ging mal ins Foyer. Das ist nach dem Lüftungskonzept jetzt streng reglementiert, von »dicker Luft« unabhängig.



Die Anschaffung der kleinen Haushaltsleitern – mitten im Jahr und im Etat gar nicht vorgesehen – wäre vielleicht hinausgeschoben worden, wenn es im Würzburger Strafjustizzentrum nicht fast einen bösen Unfall gegeben hätte. Da wollte ein Richter eigenhändig lüften und stieg auf den Heizkörper. In Zentimetern ist er unter den Würzburger Strafrichtern einer der kleinen, er musste sich sehr strecken, hat wohl auch am Griff gerüttelt. Was dennoch nicht passieren dürfte: Das große Klappfenster sprang an einer Seite aus der Halterung.



Nun sind das nicht übliche Fenster, sondern solche mit Sicherheitsglas und entsprechend schwer. Also stand der Richter auf dem Heizkörper wie der den Himmel abstützende Titan Atlas in der griechischen Mythologie, stemmte das Fensterteil nach oben und rief nach Unterstützung. Erst kamen ihm Schöffinnen zu Hilfe, dann Justizwachtmeister. Passiert ist letztlich nichts, aber die Beschaffung der Leitern wurde beschleunigt.

"Laptop und Leiter"

»Laptop und Lederhose« war in Bayern mal ein fester Begriff, "Laptop und Leiter" könnte jetzt bei der Würzburger Justiz einer werden. Und ein Prozessbeteiligter meinte vor kurzem, das sei nun der Beweis dafür, dass die Justiz ihren Leuten beim »Aufstieg« hilft. Und vorsichtshalber fügte er hinzu, dass er natürlich nicht den beruflichen meint, sondern den zum Fenster öffnen und schließen. Franz Barthel