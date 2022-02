Stoppschild missachtet - Audi Q5 rammt VW Touran in Erlenbach

Zur Unfallzeit fuhr ein Amorbacher mit seinem Audi Q5 auf der Elsenfelder Straße stadteinwärts. An der Kreuzung mit der Berliner Straße übersah der wartepflichtige Audifahrer einen vorfahrtsberechtigt von rechts vom Bahnhof kommenden VW-Touran und kollidierte mit diesem im Kreuzungsbereich.

Der Q5 prallte in die linke Seite des VW und schleuderte diesen um 180 Grad, so dass der Touran entgegengesetzt zur ursprüngliche Fahrrichtung teils auf dem Gehwegstehen blieb. Beide Fahrzeuge wurden bei der Kollision massiv beschädigt, der Gesamtschaden dürfte ca. 40.000 Euro betragen.

Während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge war die betroffene Kreuzung gesperrt. Die Helfer der Erlenbacher Wehr waren vor Ort zu Absicherung, Verkehrsregelung und Reinigung der Fahrbahn im Einsatz.

Trotz Führerscheinentzug am Steuer

Elsenfeld, St 2308, Mainbrücke Einen Schwarzfahrer haben Beamte der PI Obernburg am Freitag zu früher Stunde aus dem Verkehr gezogen. Eine Streife hatte den 51-jährigen Erlenbacher gegen 04.40 Uhr auf der Mainbrücke angehalten. Bei der Überprüfung des Mazdafahrers konnte dieser keine Fahrerlaubnis vorweisen. Eine Abfrage zeigte, dass der Erlenbacher die Fahrerlaubnis wegen mangelnder Eignung entzogen bekommen hat.

Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt, den Erlenbacher erwartet eine neuerliche Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Angetrunkener Fahrer in Wörth unterwegs

Wörth a.Main, Presentstraße Am Donnerstag Abend, gegen 21:25 Uhr, ist einer Streife der PI Obernburg in der Presentstraße ein VW Golffahrer aufgefallen. Bei seiner Überprüfung stellten die Beamten leichten Alkoholgeruch aus dem Pkw fest. Ein hierauf bei Fahrer durchgeführter Alcotest ergab einen Wert von 0,54 Promille. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an. Den Wörther Rentner erwartet nun ein einmonatiges Fahrverbot sowie eine saftige Geldbuße in Höhe von 500.- Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0

dc/Meldungen der Polizei Obernburg