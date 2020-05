Unfall in Stockstadt: Drei Menschen teils schwer verletzt

Drei Menschen wurden bei einem Verkehrsunfall in Stockstadt verletzt.

Gegen 21.45 Uhr wollte ein 45-jähriger VW-Fahrer mit seinem Fahrzeug von Fahrbahnrand wenden und übersah hierbei vermutlich einen ortseinwärts fahrenden Audi. Die 44-jährige Audifahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und prallte in die Seite des VW. Um den VW-Fahrer möglichst schonend aus seinem Fahrzeug befreien zu können, musste die Feuerwehr mittels hydraulischen Rettungsgeräts das Dach des Fahrzeugs abnehmen. Anschließend wurde der Mann mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Audifahrerin und eine Mitfahrerin im VW kamen mit leichteren Verletzungen davon und wurden ebenfalls in Kliniken eingeliefert. Beide Fahrzeuge haben vermutlich nur noch Schrottwert. Die Autos wurden abgeschleppt. Der Sachschaden summiert sich auf weit über 10.000 Euro. Während der Rettungs- und Aufräumarbeiten war die Obernburger Straße über eine Stunde komplett gesperrt.

Ralf Hettler