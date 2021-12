Stockstadt: Mercedes-Fahrerin prallt gegen Baum

Gegen 13 Uhr war eine Mercedes-Fahrerin auf der Bundesstraße Richtung Seligenstadt unterwegs. Kurz vor der Anschlussstelle Stockstadt/B26 kam sie aus bisher ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Leitpfosten und einem Verkehrszeichen und prallte anschließend frontal gegen einen Baum. Noch bevor die ersten Einsatzkräfte am Unfallort eintrafen, wurde die Unfallverursacherin von einem unbekannten Wagen abgeholt und entfernte sich von Unfallort. In wie weit die Fahrerin verletzt wurde, ist bisher noch nicht bekannt.

Die Feuerwehr Großostheim war im Einsatz, um die Unfallstelle zu sichern und die Fahrbahn zu reinigen, kurzzeitig musste die Richtungsfahrbahn komplett gesperrt werden. Anschließend konnte der Verkehr an der Unfallstelle einspurig vorbeifließen. Am Mercedes entstand wirtschaftlicher Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden summiert sich auf über 10.000 Euro. Die Polizei hat weitere Ermittlungen aufgenommen. Eventuelle Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg Tel. 06021/8570 in Verbindung zu setzen.

Ralf Hettler