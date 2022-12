Am Sonntagmorgen, 18.12.2022, wurde die Feuerwehr Stockstadt um 8.19 Uhr zu einem hilflosen Schwan in die Leiderer Straße im Industriegebiet Stockstadt gerufen. Arbeiter hatten das geschwächte Jungtier mitten auf der Straße sitzend vorgefunden. Es bewegte sich zwar immer noch kurze Strecken, konnte aber offensichtlich nicht mehr fliegen. Der Jungschwan wurde von der Feuerwehr Stockstadt eingefangen, in einer Tiertransportbox gesichert und in das Tierheim Aschaffenburg gebracht. Dort kann das geschwächte, aber augenscheinlich unverletzte Tier wieder zu Kräften kommen.

In Stockstadt kommt es immer wieder vor, dass die Feuerwehr zu jungen, hilflosen Schwänen abseits des Mains gerufen wird. Jungschwäne brauchen Wasser, um sich in die Luft erheben zu können. Landen die unerfahrenen Vögel abseits von Wasserflächen, können sie oft nicht mehr starten und verlieren die Orientierung. In diesem Fall landete der Schwan ca. 600 Meter Luftlinie abseits vom Main zwischen Industriegebäuden. Bei den aktuellen Temperaturen, am Sonntagmorgen waren es minus acht Grad Celsius, haben die Tiere keine Möglichkeit Futter aufzunehmen und zu Fuß an ein Gewässer zu gelangen. Sie geraten somit in eine Notsituation.

Pressemitteilung Feuerwehr Stockstadt