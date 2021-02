Stockstadt: Feuerwehr befreit eingebrochenes Pferd aus dem Eis

Auf dem Pferdehof "Auhof" in Stockstadt ist am Donnerstagnachmittag ein Pferd in das Eis eingebrochen und umgefallen. Nachdem es den Hofbetreibern nicht gelungen war das Pferd wieder aufzurichten, riefen sie die Feuerwehr zu Hilfe.

Gegen 11:30 Uhr hatten die Besitzer des Pferdehofs die Feuerwehr zu Hilfe gerufen, ebenso eine Tierärztin. Durch das Hochwasser der vergangenen Tage und der darauf folgenden Kälte hatte sich auf einen Großteil der Pferdekoppeln eine Eisschicht gebildet. Das Pferd war etwa 30 Zentimeter ief in eine überfrorene Wasserlache eingebrochen und gestürzt.

Feuerwehr befreit eingebrochenes Pferd aus dem Eis

Nach einem ersten erfolglosen Versuch das Tier mithilfe eines Frontladers wieder aufzurichten, versorgte eine ebenfalls herbeigerufene Tierärztin das Pferd mit Medikamenten. Danach gelang es den Helfern der Feuerwehr Stockstadt, das Tier wieder auf die Hufe zu bringen.

Ralf Hettler