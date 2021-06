Stockstadt: Autofahrerin übersieht Kind mit Tretroller

Zeitgleich fuhr ein 6-jähriges Kind mit seinem Tretrolller die Friedhofstraße in entgegengesetzter Richtung. Das Kind wurde touchiert und stürzte auf die Straße. Das Hinterrad des Rollers wurde unter dem Hinterrad des Citroen eingeklemmt. Das Mädchen kam ebenfalls halb unter dem Fahrzeug zum Liegen. Es erlitt Abschürfungen an der linken Körperseite und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung ins Klinikum Aschaffenburg verbracht.

Aschaffenburg. Zwei Mitarbeiterinnen eines Bekleidungsgeschäfts in der Bert-Brecht Straße konnten am Samstag gegen 16.30 Uhr zwei Damen beim Diebstahl beobachten. Im Ausgangsbereich sollten die beiden Frauen durch die Angestellten aufgehalten werden. Trotzdem sie durch die Zeuginnen festgehalten wurden, konnten sich die Beschuldigten mit Gewalt lösen und fliehen. Eine 19-jährige Dame wurde im Anschluss in einem Versteck in der Nähe entdeckt und in die Filiale zurückgebracht. Insgesamt entwendeten sie Kleidungsstücke im Wert von circa 20 Euro.

Geldbeutel entwendet

Aschaffenburg. Einen kurzen, unbeobachteten Moment nutzte ein bislang unbekannter Täter einen Geldbeutel zu entwenden. Die Besitzerin saß zwischen 14.30 Uhr und 14.45 Uhr auf einer Bank in der Herstallstraße. Nachdem sie kurz zum Mülleimer ging und ihre Tasche außer Acht ließ, bemerkte sie, dass ihr Gelbeutel mit circa 200 Euro Bargeld fehlte.

Volltrunken auf der Straße herumgesprungen

Aschaffenburg. Am Sonntag gegen 1. Uhr schrie ein betrunkener Mann am Freihofsplatz laut herum. Er pöbelte Passanten an und lief immer wieder unkontrolliert auf die Fahrbahn. Der 40-Jährige zeigte sich gegenüber der Streifenbesatzung hoch aggressiv und uneinsichtig. Ein Alkoholtest war nicht möglich. Er wurde daher in Gewahrsam genommen und musste seinen Rausch in der Zelle ausschlafen.

Auffahrunfall

Stockstadt. Zwei Fahrzeuge mussten nach einem Auffahrunfall in der Industriestraße abgeschleppt werden, da sie nicht mehr fahrbereit waren. Gegen 11 Uhr bremste die Fahrerin eines Pkw Nissan verkehrsbedingt ab. Dies übersah der Fahrer eines Pkw Opel und fuhr auf das Heck auf. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 8000 Euro.

Betrunken im Pkw eingeschlafen

Kleinostheim, Lkr. Aschaffenburg. Am frühen Sonntagmorgen teilte ein Verkehrsteilnehmer einen Auto im Grünstreifen an der B8, kurz vor Kleinostheim mit. Die eingesetzte Streifenbesatzung stelle bei der Überprüfung fest, dass der Fahrer bei laufendem Motor in seinem Opel schlief und laut schnarchte. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von ca. 1,7 Promille. Der 37-Jährige musste sich im Anschluss einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Bei Verkehrskontrolle Alkoholgeruch festgestellt

Laufach. In dem Wolfszaunweg wurde der Fahrer eines BMW gegen Mitternacht einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Nachdem bei dem 21-jährigen Fahrer Alkoholgeruch festgestellt werden konnte, erbrachte ein freiwilliger Alkoholtest einen Wert von knapp 0,8 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden.

mkl/Polizei Aschaffenburg