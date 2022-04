Steit in Leider eskaliert zu Handgemenge

Die zunächst nur verbale Streitigkeit der beiden 21- und 33-jährigen Herren steigerte sich im weiteren Verlauf zu einer körperlichen Auseinandersetzung. In einem Handgemenge fügte der 21-Jährige seinem Kontrahenten mit einer zerbrochenen Glasflasche eine Schnittwunde am Unterarm zu. Der 33-Jährige wiederum versetzte seinem Gegenüber einen Faustschlag ins Gesicht. Beide Personen wurden anschließend leicht verletzt zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Grund des Streits konnte nicht in Erfahrung gebracht werden. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg leitete gegen beide Beteiligte ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung ein.

Unbekannter Dieb klaut zwei E-Scooter aus Garage

Nilkheim. In der Zeit von Montagabend bis Dienstagmorgen wurden aus der Garage eines Mehrfamilienhauses im Ahornweg zwei E-Scooter entwendet. Die Garage war zum Tatzeitpunkt nicht verschlossen. Hinweise zum Täter gibt es bislang nicht. Der Wert der Beute beträgt etwa 500 Euro.

Sachdienliche Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-0 entgegen.

vd/Polizei Aschaffenburg