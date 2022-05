Steinfeld: Radfahrerin bei Unfall mit Auto verletzt

Da der 89jährige Autofahrer beim

Abbiegen eine 60-jährige wartende Radfahrerin übersah, kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Durch den Anstoß stürzte die Radfahrerin und zog sich glücklicherweise nur eine leichte Verletzung am Arm zu. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

E-Mountainbike gestohlen

Steinfeld. Der Besitzer eines E-Mountainbikes hatte sein Fahrrad am Abend des 13.05.2022 gegen 23:00 Uhr in Steinfeld im Fichtenweg abgestellt. Obwohl es

mit einem Fahrradschloss gesichert war, wurde das Cube Reaction Mountainbike in der Nacht von Freitag auf Samstag entwendet.

Wer Hinweise über den Verbleib des Fahrrades oder den Täter geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei Lohr telefonisch unter 09352/87410.