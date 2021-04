Steinewerfer auf Südring bei Aschaffenburg - Zeugen gesucht

Am Dienstagvormittag, gegen 10:45 Uhr, ging bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg die Meldung ein, dass Kinder von einer Brücke des Südrings herunter Steine in den fließenden Verkehr werfen würden. Die eintreffende Streife fand auf der Fahrbahn des Südrings, zwischen Würzburger Straße und der Schweinheimer Straße, tatsächlich mehrere kleine und größere Steine. Diese wurden von den Beamten beseitigt. Sowohl die gemeldeten Kinder als auch ein anderer möglicher Verursacher konnte vor Ort nicht angetroffen werden. Bei der Polizei meldete sich ein Fahrer eines Pkw Daimler Chrysler, dessen Tür von einem Stein getroffen wurde. Hier weist das Fahrzeug eine Delle und somit einen Schaden in vierstelliger Höhe auf.

Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

Verwüstung eines Garten - Zeugen gesucht

Mainschaff. Im Zeitraum vom 13. bis zum 18.04.2021 verwüstete ein unbekannter Täter einen Garten in der Behringstraße. Hierbei beschädigte der Unbekannte eine Hollywood-Schaukel und brach zudem die Tür des Gartenhaues auf. Darin angekommen versprühte der Täter den gesamten Inhalt eines Feuerlöschers. Letztendlich entstand der Eigentümerin ein Schaden von mehreren tausend Euro.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

dasch / Quelle: Polizeiinspektion Aschaffenburg