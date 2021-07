Steine auf der Fahrbahn beschädigen Autos in Lohr

Nach Angaben der Unfallbeteiligten befuhr ein bislang unbekannter Lkw die Lohrer Straße in Fahrtrichtung Lohr. Hierbei fuhr er über zwei am Boden liegende Steine und schleuderte diese gegen die zwei Fahrzeuge. An diesen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 2000 Euro.

Fahrradfahrer gestürzt

Lohr. Am Donnerstag gegen 13.30 Uhr stürzte ein 35-jähriger Fahrradfahrer aus dem Raum Marktheidenfeld auf Höhe des Nikolaus-Fey-Wegs. Der Mann kam in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kam zu Fall. Der Radfahrer zog sich bei seinem Sturz eine Kopfplatzwunde zu und wurde zur weiteren Behandlung ins Kreiskrankenhaus Lohr gebracht.

Rechtsfahrgebot missachtet

Frammersbach. Am Donnerstagmorgen gegen 8.45 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Wiesener Straße. Ein 73-jähriger Audi-Fahrer aus Frammersbach wollte, vom Kirchberg kommend, in die Wiesener Straße einfahren. Da er hierbei auf die Gegenfahrbahn kam, kam es zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Lkw. An dem Audi wurde die Front linksseitig beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro. Am Lkw entstanden lediglich seitliche Kratzer. Die Schadenshöhe liegt hier bei rund 1000 Euro.

