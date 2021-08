Stauende in Weibersbrunn übersehen

Auf dem mittleren und rechten Fahrstreifen warteten verkehrsbedingt bereits zwei Fahrzeuge, wobei ein Kleinbus den BMW noch im Rückspiegel kommen sah und versuchte ihm nach links auszuweichen. Auch das Ausweichmanöver des BMW-Fahrers selbst konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Der BMW kollidierte mit der linken Fahrzeug-Front mit dem VW Kleinbus und mit der rechten Frontseite mit einem Fiat Ducato Kleintransporter.

Der BMW war mit vier Personen besetzt von denen zwei Personen leicht verletzt und zunächst in ein Krankenhaus eingeliefert wurden.

Der Pkw war wegen eines starken Frontschadens nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Fiat wurde hinten links beschädigt, der VW wurde von dem BMW auf der Beifahrerseite gestreift.

Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt ca.7500 Euro.

Die Autobahn musste für ca. 45 Minuten voll gesperrt werden.

Wegen Ölspur ins Schleudern geraten

Waldaschaff. Auf Höhe Waldaschaff befanden sich am Sonntag gegen 20:30 Uhr mehrere Ölflecken auf einer Länge von 20 Metern auf dem linken Fahrstreifen, auf Grund derer der Fahrer eines BMW X4 ins Schleudern geriet. Der Pkw schleuderte in Richtung der rechten Außenleitplanke, kam in den Grünstreifen rechts neben der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach und kam auf der rechten Außenleitplanke zum Stehen.

Der 37-jährige Autofahrer wurde leicht verletzt. Am verunfallten Pkw BMW entstand auf Grund der starken Deformationen wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 65000 Euro, ebenso wurden diverse Leitplankenfelder im Wert von ca. 3500 Euro beschädigt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Absicherung musste die Autobahn wiederum für 45 Minuten voll gesperrt werden, später floss der Verkehr auf dem linken Fahrstreifen vorbei. Die Feuerwehren aus Hösbach und Waldaschaff sowie die Autobahnmeisterei waren hier unterstützend tätig.

Hinweise auf den Verursacher der Ölspur sind nicht vorhanden.

Betrunkener Autofahrer unterwegs

Waldaschaff. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle konnten Beamte der Verkehrspolizei am Montag gegen 01:30 Uhr bei einem Mercedes-Fahrer starken Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest erhärtete den Verdacht der Trunkenheit im Verkehr mit über 2 Promille. Bei dem 40-Jährigen wurde in der Folge eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt durch Sicherstellung der Fahrzeugschlüssel unterbunden. Der Mann konnte nach Abschluss der Maßnahmen mit einem Taxi nach Hause fahren.

vd/VPI Aschaffenburg