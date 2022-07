Feuerwehr und Rettungskräfte sind im Großeinsatz, auch zwei Hubschrauber sind gelandet und wieder abgehoben - einer in Richtung Frankfurt, einer in Richtung Würzburg. Ob sie Verletzte an Bord hatten, ist aktuell nicht bekannt.

Rettungswagen haben bereits mehrere Verletzte abtransportiert, während weitere Retter eintreffen. Ersten Informationen nach sind mehrere Fahrzeuge in den Unfall verwickelt.

Wir berichten hier weiter