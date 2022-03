Kurz nach 12 Uhr war auf der A3 in Richtung Frankfurt ein Lastwagen aus bislang ungeklärten Gründen, von der Rechten Fahrbahn abgekommen und ist in die Mittelleitplanke geprallt. Der Fahrer wurde verletzt und kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Die Autobahn ist aktuell voll gesperrt. Wie lang die Autobahn noch gesperrt ist und wann der Lastwagen geborgen wird, ist aktuell noch unklar.