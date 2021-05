Start in den Mai: Illegale Corona-Partys Marktheidenfeld und Birkenfeld

Dort hatten sich mehrere junge Leute getroffen, die hier rege Alkohol konsumierten, laut Musik hörten und die geltenden Coronaregeln missachteten. Alle sieben Beteiligten erwartet nun eine Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz. Bei einem 20-Jährigen wurde zudem noch eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden und polizeilich sichergestellt.

Nicht lange unbemerkt blieb eine „Maifeier" am 1. Mai gegen 19.45 Uhr auf einem Flurgrundstück nahe Birkenfeld. Dort feierten verbotenerweise mehrere junge Leute den „Tag der Arbeit" und konsumierten hierbei reichlich Alkohol. Die Polizei löste die Feier auf und schickte die Teilnehmer nach Hause. Insgesamt erwartet jetzt neun Teilnehmer eine Anzeige wegen Missachtung der geltenden Coronaregeln.

Verhütete Trunkenheitsfahrt

Kreuzwertheim. Stark alkoholisiert waren die beiden Fahrzeuginsassen eines parkenden grünen VW-Golf, als sie am 1.Mai gegen 2 Uhr im Bereich der Brückenstraße durch eine Polizeistreife kontrolliert wurden. Ein freiwilliger Alco-Test bei den Männern ergab Werte von 2,80 Promille bzw.1,94 Promille. Da die Männer offensichtlich im Fahrzeug Alkohol konsumiert hatten, wurde der Fahrzeugschlüssel präventiv sichergestellt. Da die beiden jedoch gegen die bestehende Ausgangssperre verstoßen hatten, erwartet sie nun eine Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz.

Wie sich erst am späten Abend des 1. Mai herausstellte, wurde mit besagtem grünen VW-Golf am 1. Mai gegen 22 Uhr in der Brückenstaße in Kreuzwertheim ein Gartenzaun (Schaden rund 500 Euro) angefahren, der Fahrzeugführer flüchtete unerkannt vom Unfallort. Am Fahrzeug konnten jedoch entsprechende Unfallspuren festgestellt werden.

Wer kann Angaben zum Unfallhergang und insbesondere zum Fahrer des grünen VW-Golf zum Unfallzeitpunkt machen?

Unfallflucht

Marktheidenfeld. 450 Euro Fremdschaden verursachte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer, der am 30.4.2021 zwischen 6 Uhr und 14 Uhr einen blauen BMW auf einem Firmenparkplatz oberhalb der Ludwigstraße beschädigte.

Ampelanlage beschädigt

Altfeld. Schaden in bislang noch unbekannter Höhe verursachte der Fahrer einer Sattelzugmaschine am 30.April gegen 16.30 Uhr an der Ampelanlage der MSP 31 bei Altfeld. Nach Zeugenaussagen blieb der bislang unbekannte Lkw-Fahrer beim Rechtsabbiegen an der dortigen Ampelanlage hängen und beschädigte diese hierbei erheblich. Aufgrund des Zeugenhinweises ermittelt nun die Polizei Marktheidenfeld bezüglich einer Verkehrsunfallflucht.

mkl/Polizei Marktheidenfeld