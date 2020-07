Starkregen bei Aschaffenburg-Alzenau: Zwei Unfälle auf hiesigen Autobahnen

Kurz vor 14 Uhr war ein 19-jähriger Skoda-Fahrer auf der A45 in Richtung Gießen unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Kleinostheim und Hörstein wurde der junge Mann durch einen Starkregen überrascht und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er prallte in das Heck eines vor ihm fahrenden Ford Transit.

Während an den Fahrzeugen erheblicher Sachschaden entstand, hatten beide Fahrer Glück. Sie wurden von Rettungsdienst und Notarzt vor Ort gesichtet: sie blieben unverletzt.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehren aus Kleinstheim und Karlstein sicherten die Unfallstelle und räumten die Fahrbahn. Nach einer etwa halbstündigen Vollsperrung wurden beide Fahrspuren wieder freigegeben.

Weiterer Unfall

Etwa zeitgleich ereignete sich ein weiterer Unfall. Auf dem Weg von der B8 aus Richtung Aschaffenburg kommend in Richtung A3 bei Kleinostheim wurde die regennasse Fahrbahn einem Fiat-Fahrer zum Verhängnis. Er kam nach rechts ab und landet auf der Leitplanke.

Auch hier blieb der Fahrer unverletzt. Sein Auto musste jedoch von einem Abschleppunternehmen mit einem Kran geborgen werden.

Insgesamt summierten sich die Sachschäden der beiden Unfälle auf mehrere tausend Euro.

Der Starkregen zog weiter Richtung Aschaffenburg zum Spessart hin. In Hösbach war die Feuerwehr im Einsatz: Mehrere Keller waren vollgelaufen, auf einigen Straßen hatte sich das Wasser gesammelt.

Ralf Hettler/mkl