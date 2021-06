Starkregen: Astra schleudert auf A3 bei Weibersbrunn in Mittelabtrennung

Unter anderem wurde das Aquaplaning einem 28-jährigen Opel-Astra-Fahrer zum Verhängnis. Gegen 16.30 Uhr war der Fahrer in Richtung Frankfurt unterwegs. Als es kurz nach der Anschlussstelle Weibersbrunn zu dem massiven Niederschlag kam, konnte er seinen Wagen nicht mehr rechtzeitig abbremsen und verlor die Kontrolle über den Astra. Er prallte in die Außenleitplanke, wurde von dieser abgewiesen, querte alle drei Fahrspuren und kam an der Mittelabtrennung zum Stehen. Während am Auto vermutlich wirtschaftlicher Totalschaden entstand, blieb der Fahrer unverletzt.

Ein nachfolgender Fahrer eines Opel Corsa streifte den auf dem linken Fahrstreifen stehenden Astra. Hierbei kam es nur zu kleineren Schäden, so dass der Corsa seine Fahrt fortsetzen konnte.

Die Feuerwehren aus Weibersbrunn und Waldaschaff sicherten die Unfallstelle, brachten den Astra auf den Standstreifen und reinigten die Fahrbahn, so dass nach kurzer Zeit wieder freie Fahrt möglich war.

Ralf Hettler