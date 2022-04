Betrunkene Frau aus Kreis Miltenberg muss Autoschlüssel abgeben - und fährt danach wieder

Gegen 11 Uhr teilte am Freitag ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer der Polizei einen Nissan mit, der von Miltenberg-Nord in starken Schlangenlinien nach Bürgstadt fuhr und hierbei auch mehrfach in den Gegenverkehr kam. Im weiteren Verlauf fuhr die, wie sich später herausstellte, 35jährige Fahrzeugführerin aus dem Landkreis Miltenberg, mit ihrem Auto in der Miltenberger Straße über eine Verkehrsinsel und beschädigte ein Verkehrszeichen. Beamten zufolge hielt eine Streifenbesatzung der Polizei Miltenberg sie an und bemerkten starke Ausfallerscheinungen und eine verwaschene Aussprache bei der Fahrzeugführerin. Zudem versuchte sie mit einem Lippenstift ihr Fahrzeug erneut zu starten. Da die Frau keinen Alkotest absolvieren konnte, musste sie die Beamten mit zur Wache begleiten. Es folgte die obligatorische Blutentnahme. Die Frau wurde nach Abschluss aller Maßnahmen auf der Dienststelle an ihre Freundin übergeben. Dieser wurde auch der Fahrzeugschlüssel ausgehändigt mit der eingehenden Belehrung, dass die 35 Jährige kein Fahrzeug mehr Führen darf.

Nur kurze Zeit später nach der Entlassung, gegen 13 Uhr, rief der aufmerksame Verkehrsteilnehmer vom Vormittag erneut an, da er die Frau mit ihrem Nissan zufällig wiederum fahrend auf der Umgehungsstraße von Bürgstadt in Richtung Kleinheubach gesichtet hatte. Die Frau fuhr anschließend auf der B469 Richtung Obernburg weiter und konnte dort von zwei Streifenbesatzungen der PI Miltenberg und der PI Obernburg kontrolliert werden. Ein diesmal ordnungsgemäß durchgeführter Alkotest ergab eine Atemalkoholkonzentration von fast 1,40 Promille. Im Anschluss durfte die Frau die Beamten abermals zur Blutentnahme mit auf die Dienststelle begleiten. Nach erfolgter Sachbearbeitung wurde die Frau in die Obhut von Familienangehörigen übergegeben. Gegen ihre Freundin, welche ihr den Schlüssel trotz eingehender Belehrung ausgehändigt hatte, wurde ebenfalls ein Ermittlungsverfahren wegen Beihilfe zur Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Vorfahrtsunfall

Großheubach. Am Freitagmorgen um 09.40 Uhr befuhr eine 73-jährige Frau mit ihrem Skoda die Röllbacher Straße und bog an der Hauptstraße nach links auf diese ab. Hierbei übersah sie eine vorfahrberechtigte, 26jährige Toyota-Fahrerin. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wodurch ein Gesamtschaden von etwa 4000 EUR entstand.

Unfallflucht auf der B47 - dunkelgrauer VW UP gesucht

Amorbach. Gegen 12.40 Uhr fuhr am Freitagmittag ein 29-jähriger Lkw-Fahrer auf der B47 und wollte auf dem Ausfahrstreifen vor dem dortigen Kreisverkehr nach rechts in Richtung Weilbacher Straße abbiegen. Zeitgleich fuhr links neben ihm auf der Hauptfahrbahn ein dunkelgrauer VW UP, der seitlich mit dem Lkw kollidierte. Der VW UP fuhr danach ebenfalls hinter dem Lkw auf die Weilbacher Straße aus und entfernte sich in unbekannte Richtung.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur geschilderten Unfallflucht machen können werden gebeten, sich mit der Polizei Miltenberg unter der Telefonnummer 09371/945-130 in Verbindung zu setzen.

Betrunkener Lkw-Fahrer bleibt an Auto und Mauer hängen

Miltenberg. Gegen 20.30 Uhr befuhr am Freitagabend ein 49-jähriger mit seinem Sattelzug die Straße Am Söhling. Hier blieb er an einem geparkten Auto und einer Hausmauer hängen, wodurch ein Sachschaden von etwa 3000 EUR entstand. Da der Fahrer augenscheinlich stark alkoholisiert war, ein Alkotest jedoch nicht möglich war, wurde auch er zur Durchführung einer Blutentnahme zur PI Miltenberg verbracht. Der Sattelzug musste von dem Fahrer eines verständigten Abschleppunternehmens umgesetzt werden, da er die komplette Straße blockierte.

Polizei Miltenberg/kick