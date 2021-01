Stapler in Esselbacher Firma in Flammen

Als die Einsatzkräfte der Wehren Esselbach und Oberndorf eintrafen, stand in einer Produktionshalle ein Stapler bereits komplett in Flammen. Mitarbeiter hatten noch versucht, das Feuer zu löschen. Zwei Trupps der Wehrleute gingen unter Atemschutz vor, um das Feuer einzudämmen. Während dies nach rund 30 Minuten gelang, war die Feuerwehr zwei Stunden lang mit Belüftungsmaßnahmen beschäftigt. Einsatzleiter Matthias Samer: "Vermutlich kam es aufgrund eines technisches Defekts am Stapler-Ladegerät zu dem Brand. Das Feuer griff dann auf den kompletten Stapler über."

Ein Mitarbeiter wurde vor Ort gesundheitlich durchgecheckt, musste aber nicht ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Die beiden Wehren Esselbach und Oberndorf waren mit 30 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen vor Ort.

Manuela Klebing