Städtische Satzung zu Alkoholverbot in Lohr zeigt Wirkung

So kann es auf den Punkt gebracht werden im Zusammenhang mit einer Polizeikontrolle am Skaterplatz in der Jahnstraße vor dem Freibad. Es war Mittwoch, als eine Streifenbesatzung der Polizei Lohr den Skaterplatz anfuhr. Die Streife erkannte aus der Entfernung, dass vier Personen auf dem Platz waren. Als die Personen ihrerseits das Polizeifahrzeug erkannten, ergriffen sie zu Fuß die Flucht. Der Grund war wohl, dass Bier auf dem Platz getrunken wurde was nach der städtischen Satzung verboten ist. Zurück ließen die vier zwei Jacken und ein Skateboard. Die Sachen werden dem Fundamt der Stadt Lohr übergeben. Man kann gespannt sein ob die „Verlierer" ihre Sachen dort abholen. Einfacher wäre es natürlich gewesen wenn sie sich an die Satzung gehalten hätten, dann hätten sie nicht wegrennen müssen, könnten noch skaten und müssten nicht frieren. Die Polizei wird die Entwicklung weiter beobachten.

Verkehrsunfallflucht in Partenstein

In Partenstein wurde im Zeitraum vom 28.03.2022 bis zum 27.04.2022 in der Mühlgasse ein Garagentor angefahren. Augenscheinlich stieß ein bislang unbekanntes Fahrzeug möglicherweise beim Wenden an das in die Jahre gekommene Garagentor. Das Tor wurde hierdurch leicht eingedrückt und lässt sich seitdem nicht mehr öffnen. Der Schaden am Tor wird auf ca. 300 Euro geschätzt. Zeugen die im Tatzeitraum eine Beobachtung gemacht haben, können sich bei der Polizei in Lohr unter der Tel.-Nr. 09352/87410 oder über die Email pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de melden.

stru/Polizei Lohr