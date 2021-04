Stadtprozelten: Unfall mit Motorrad und Mofa - drei Verletzte

Dabei übersah er einen vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer mit Sozius, welcher von Faulbach nach Stadtprozelten unterwegs war. Trotz Ausweichmanöver des Motorradfahrers konnte ein Zusammenstoß nicht verhindert werden. Alle drei Unfallbeteiligten wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf rund 6.000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Stadtprozelten wurde ebenfalls zur Unterstützung herangezogen.

Verstoß nach dem Waffengesetz

Miltenberg. Am Samstag, gegen 13.45 Uhr, wurden der Polizei zwei Personen mit einem Gewehr und einer Pistole gegenüber des Spielplatzes am Main in Bürgstadt mitgeteilt. Durch eine Streife konnte wenig später zwei junge Männer festgestellt werden, welche mit sogenannten Airsoftwaffen am Main hantierten. Bei Airsoftwaffen handelt es sich um täuschend echt aussehenden Luftdruckwaffen, welche ab 18 Jahren frei verkäuflich sind. Das Führen sowie das Schießen solcher Waffen abseits von Privatgelände, beziehungsweise in der Öffentlichkeit ist allerdings nicht erlaubt. Der 18-jährige Mann gab an Besitzer beider Waffen zu sein, ihn erwartet deshalb eine Anzeige wegen einem Verstoß gegen das Waffengesetz.

Unfallflucht

Miltenberg. Am Samstag, gegen 15.15 Uhr, touchierte ein bislang Unbekannter mit seinem silbernen Auto ein geparktes Fahrzeug in der Ehrlerstraße. Dabei wurde das Spiegelgehäuse des ordnungsgemäß geparkten Wagen abgerissen. Nach Angaben von Anwohnern soll der Unfallverursacher einen silbernen Wagen, eventuell Marke Audi, mit Miltenberger Kennzeichen gefahren sein. Weitere Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg jederzeit entgegen.

Rauschgiftfund

Weilbach. Am Samstag, gegen 17.20 Uhr, wurde von einer Streifenbesatzung der Polizei Miltenberg ein 37-Jähriger Mann im Steinrichsweg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Mann aus Weilbach war dabei mit einem Fahrrad unterwegs. Im Rahmen der Kontrolle war deutlicher Marihuanageruch wahrnehmbar, bei einer Durchsuchung der Person konnte eine geringe Menge Marihuana aufgefunden und sichergestellt werden. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln.

mkl/Polizei Miltenberg