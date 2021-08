Stadtprozelten: Mann bedroht 33-Jährige vor der Haustüre

Bei Eintreffen der Streife entfernte sich der spätere Beschuldigte, welchen nun ein Strafverfahren aufgrund der Beleidigung und Bedrohung. Zeugen werden gebeten sich unter 09371-9450 bei der Polizei zu melden.

Miltenberg. Am Samstagmittag zwischen 11.30 und 12.15 Uhr wurde im Bereich Mainpromenade/Hauptstraße eine hochwertige Digitalkamera in einer schwarzen Stofftasche ohne Aufschrift von einem unbekannten Finder unterschlagen. Zeugen werden gebeten sich unter 09371-9450 auf hiesiger PI zu melden.

Heppdiel. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde an der Leichenhalle die etwa 15 Meter lange Kupferrinne heruntergerissen und entwendet. Weiterhin wurde noch versucht, weitere Verblendungen an der Türe herunterzureißen. Es bestehen Hinweise auf einen schwarzen Mercedes-Kombi mit Miltenberger Kennzeichen. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Der Beuteschaden beträgt etwa 1.000 Euro. Zeugen werden gebeten sich unter 09371-9450 zu melden.

Kleinheubach. Am gestrigen Nachmittag gegen 15.30 Uhr wurde in einem Schuhgeschäft in der Seehecke ein neuer Damenschuh beschädigt, indem ein Sicherheitschip herausgerissen wurde. Weiterhin wird davon ausgegangen, dass weitere Ware entwendet wurde, da der Alarm ausgelöst hat, als ein Paar das Geschäft in Richtung ALDI-Markt verlassen hat. Der Mann war etwa 30 Jahre alt, hatte kurze, dunkle Haare, eine Narbe im Bereich der Wange, war mit Shorts und dunklem T-Shirt bekleidet. Er trug eine Bauchtasche. Die Frau war ebenfalls ca. 30 Jahre alt, hatte schulterlanges, dunkles Haar, trug Shorts und ein dunkles Tanktop. Zeugen werden gebeten sich unter 09371-9450 zu melden.