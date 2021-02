Stadtprozelten: Berauschte Person in psychischer Ausnahmesituation

Ferner beschädigte der Delinquent mehrere auf der Straße abgestellte Fahrzeuge. Den Polizeibeamten gelang es, den Straftäter noch in Tatortnähe vorläufig festzunehmen. Da während der Sachverhaltsaufnahme ermittelt wurde, dass der 29-Jährige per Auto an den Tatort gefahren war, wurde zudem eine Blutentnahme bei ihm durchgeführt. Ein Atemalkoholtest hatte zuvor einen Wert von fast

zwei Promille ergeben. Aufgrund der hohen Aggressivität und der vorhandenen Fremdgefährdung

wurde der Proband in der Folge in ein Bezirkskrankenhaus eingewiesen. Gegen ihn wird nun wegen mehreren Straftaten, unter anderem Bedrohung, Sachbeschädigung und Trunkenheit im Verkehr, ermittelt.

Die Polizei Miltenberg bittet Zeugen des Vorfalls, mögliche weitere Eigentümer von beschädigten Fahrzeugen sowie den eventuellen Finder des bei der Tat benutzten Messers, sich bei der Polizei Miltenberg unterTel. 09371/945-0 zu melden. Das Tatmesser konnte bisher trotz intensiver Suche nicht gefunden werden.

Polizei Miltenberg/mm