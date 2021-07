Stadtprozelten: 26-Jährige nach E-Bike-Sturz mit Hubschrauber in Klinik

Dabei zog sie sich unter anderem schwere Kopfverletzungen zu. Deshalb wurde die Radfahrerin zur weiteren Behandlung mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht.

Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Kleinheubach. Am Samstagmittag, gegen 12 Uhr, befuhr ein 49 - jähriger Motorradfahrer die B469, von Laudenbach kommend in Richtung Miltenberg. Beim Einfahren in den Kreisverkehr bei Kleinheubach kollidierte der Motorradfahrer frontal mit einem sich bereits im Kreisel befindlichen Pkw. Der Kradfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in eine Klinik verbracht. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf etwa 3.000 Euro.

Mit E-Scooter ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Breitendiel. Am Samstagabend, gegen 20.40 Uhr, wurde in Breitendiel ein 15-jähriger Jugendlicher, der mit seinem E-Scooter unterwegs war, einer Kontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass das Fahrzeug eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 45 km/h erreicht. Demnach wäre die Fahrerlaubnisklasse AM („Rollerführerschein") nötig gewesen, über welche der Fahrer nicht verfügte. Die Weiterfahrt wurde deshalb unterbunden und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Den Jugendlichen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.