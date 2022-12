Der Aschaffenburger Stadtring ist am Freitagmorgen für mehrere Stunden in beiden Richtungen gesperrt gewesen. Nach ersten Angaben der Polizei hat sich gegen 9.20 Uhr am Südring ein schwerer Unfall ereignet. Der Stadtring war bis kurz nach 12 Uhr in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im gesamten Stadtgebiet geführt hat.

Mehr dazu später an dieser Stelle.

rah/mapi