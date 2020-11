Spur gewechselt, Auto übersehen: Unfall in Alzenau

Um 12.15 Uhr fuhr eine 43-jährige Ford-Fahrerin in Richtung Michelbach. Auf Höhe der Burgstraße wechselte sie vom rechten auf den linken Fahrstreifen. Dabei übersah sie offenbar den Audi eines 54-jährigen Mannes, der neben ihr fuhr. Beide Fahrer blieben bei dem seitlichen Zusammenstoß unverletzt.

Geiselbach. Zwischen Samstag- und Dienstagnachmittag wurde ein Lkw, der in der Birkenhainer Straße abgestellt war, von einem unbekannten Fahrzeug angefahren. Der flüchtige Verursacher streifte den Lkw beim Vorbeifahren und hinterließ Kratzer auf der linken Fahrzeugseite (500 Euro). Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

Mülltonne brennt

Kahl. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet am Mittwoch um 19 Uhr am Bahnhofplatz in Kahl eine blaue Mülltonne in Brand. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Der Schaden wird auf 100 Euro geschätzt.

Tankbetrug

Alzenau-Michelbach. Ein bisher unbekannter Fahrzeugfahrer tankte am Mittwoch gegen 8.30 Uhr an einer Tankstelle in der Kälberauer Straße für knapp 50 Euro. Er suchte dann das Weite, ohne seine Tankschuld zu begleichen. Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

