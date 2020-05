Spülmaschine löst Brand in Wiesthal aus

Kurz nach Inbetriebnahme der Spülmaschine fingen die an das Einbaugerät montierten Schrankteile Feuer, dieses konnte von den schnell hinzugerufenen Feuerwehren Wiesthal und Krommenthal gelöscht werden, so dass lediglich ein Schaden von rund 5.000 Euro an der Küchenzeile entstand. Menschen wurden nicht verletzt.

Wildunfall mit einem Reh

Neuhütten. Am Samstag, gegen 22 Uhr, fuhr eine 47-jährige Frau mit ihrem Volvo von Neuhütten kommend Richtung Bischborner Hof. Von rechts sprang ein Reh auf die Fahrbahn und wurde von ihrem Fahrzeug frontal erfasst. Das Reh flüchtete in den Wald, an dem Volvo entstand ein Schaden von ca. 1.500 Euro. Der zuständige Jagdpächter wurde durch die Polizei zwecks Nachsuche nach dem vermutlich verletzten Reh verständigt.

Polizei Lohr/mkl