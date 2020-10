Sprayer besprühen über 60 Quadratmeter Schallschutzwand

Hierbei fuhren sie gegen 00:50 Uhr auf dem Westring und sahen zwei schwarz gekleidete Personen an der Ebertbrücke zwischen Schallschutzwand und Betonschutzplanken. Diese waren gerade dabei, zwölf Schallschutzwände mit grauer/silberner Sprühfarbe zu „grundieren“. Sofort, als die Streife abbremste, ergriffen die zwei, bis dahin unbekannten Täter die Flucht. Die Verfolgung führte mehrere hundert Meter bis in die Kerschensteinerstraße. Dort wurde einer der beiden 21-jährigen Täter festgenommen. Der andere wurde von einer unterstützenden Streife im Bereich des Schönbusch gestellt und festgenommen. Beide jungen Männer wurden auf die Dienststelle gebracht, wo sie erkennungsdienstlich behandelt wurden. Die zwei 21-Jährigen verursachten Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Kassenautomat eines Parkhauses aufgebrochen

Zwei unbekannte Täter stemmten am Montag, gegen 02:30 Uhr, die Kassenautomaten eines Parkhauses in der Löherstraße auf und entwendeten Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich. Hierbei verursachten die Täter einen Sachschaden von circa 3000 Euro an den zwei Automaten. Es können keine Hinweise zu den Tätern gegeben werden.

Weiteres Fahrzeug in Schweinheim beschädigt

In der Zeit von Samstag, 20:15 Uhr bis Sonntag, 20:30 Uhr stand ein Pkw Ford in der Marienstraße geparkt und wurde durch einen unbekannten Täter beschädigt. Hierbei schlug der Täter den linken Außenspiegel ab und entwendete diesen. Im Nachgang wurde der Außenspiegel nicht weit entfernt auf einer Bank in der Althornstraße aufgefunden. Der Sachschaden fällt eher gering aus. Ob der Unbekannte der gleiche Täter ist, der auch die gestern gemeldeten (siehe Pressebericht vom 12.10.20) Sachbeschädigungen in der Rotwasserstraße und der Gutwerkstraße begangen hat, gilt noch zu ermitteln. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Einbruch in Aschaffenburger Gartenhäuschen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hebelte ein Täter das Schloss zu einer Hütte in der Deutschen Straße auf und verwüstete im Anschluss die Räumlichkeit. Ob er Beute an sich nahm, ist bis dato nicht bekannt. Er hinterließ Sachschaden im dreistelligen Bereich.

Schweinheim. Ein weiterer Täter verschaffte sich von Sonntag auf Montag auf noch unbekannte Weise Zugang zur Gartenhütte eines Trainingsplatzes im Steinweg. Hier fand der Unbekannte eine geringe Menge Bargeld und nahm diese an sich.

Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person in allen Fällen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.