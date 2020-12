Spraydosen in Marktheidenfeld in Brand gesetzt

Lt. Zeugen waren gegen 20.45 Uhr mehrere kleine „Explosionen" wahr zu nehmen. Kurz darauf entfernten sich Personen in Richtung Wonnemar. Wie sich vor Ort herausstellte, wurde in der Unterführung eine Einkaufstasche mit mehreren Deo-Dosen in Brand gesteckt. Einige der Dosen explodierten infolge der Hitzeentwicklung. Die Feuerwehr Marktheidenfeld löschte das Feuer. An der Unterführung entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Die Polizei Marktheidenfeld hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 09391-9841-0 an die Polizei Marktheidenfeld zu wenden.

sob/Polizei Marktheidenfeld