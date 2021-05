Nach dem Beschleunigungsvorgang mit durchdrehenden Reifen kam das Auto nach links von der Fahrbahn ab, rutschte über ein Feld und kam in einem Gartenhaus zum Stehen. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. An dem Auto entstand ein Schaden in Höhe von ca. 90 000 Euro. Zudem entstand an dem Gartenhaus und den Feldern ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 1500 Euro.

Polizeiinspektion Karlstadt /ienc