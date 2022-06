Sporttasche mit Handy im Linienbus vergessen

Der Bus fuhr um 12.20 Uhr am ZOB in Lohr am Main ab. Ein weiterer Fahrgast konnte noch während der Fahrt von Rechtenbach nach Rothenbuch beobachten, wie ein männlicher Fahrgast aus der Tasche ein Handy entnahm und dieses anschließend einsteckte. Die Tasche blieb anschließend im Bus stehen. Bisher hat der rechtmäßige Eigentümer der Tasche jedoch bei der Polizei den Verlust nicht gemeldet.

Die Polizei ruft deshalb den Eigentümer auf, sich bei der Polizei Lohr am Main zu melden.

Klapptisch von Waldgrundstück in Neuhütten gestohlen

Von einem Waldgrundstück zwischen Neuhütten und Heigenbrücken, Lkr. Main-Spessart, wurde am 07.06.2022 ein Klapptisch und eine weitere Halterung für eine Tischplatte entwendet. Das besagte Grundstück befindet sich in der Nähe des dortigen Anglersees „Hüttenwiesen". Der Wert des Diebesgutes beträgt ca. 100 Euro.

Hinweise auf den Täter nimmt die Polizei Lohr am Main entgegen.

Mehrfach autoreifen in Lohr beschädigt

Ein Anwohner aus Lohr-Wombach, Lkr. Main-Spessart, erstattete am Mittwoch bei der Lohrer Polizei Strafanzeige wegen Sachbeschädigung. Innerhalb der letzten 4 Wochen musste er zweimal feststellen, dass ein unbekannter Täter eine Schraube in einen Reifen seines schwarzen Pkw BMW gedreht hatte, der vor seinem Anwesen in der Wombacher Straße abgestellt war. Der entstandene Sachschaden wurde auf ca. 1000 Euro beziffert.

Hinweise nimmt die Polizei Lohr auch telefonisch unter 09352/87410 oder per Mail unter pp-ufr.lohr.pi(a)polizei.bayern.de entgegen.

dc/Polizei Lohr