Sportboot sinkt in Schleuse nahe Miltenberg

Gegen 15 Uhr war ein Sportbootführer mainaufwärts in Richtung Miltenberg unterwegs. Hierzu musste er die Schleusenkammer der Schleuse Heubach nutzen. Während des Hochschleusens kam es vermutlich zu einem Fehler des Bootsführers, sodass der Nachen kippte, voll mit Wasser lief und unterging. Der Bootsführer konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die Bergungsarbeiten dauerten länger an. Hierzu rückte die Feuerwehr und Wasserwacht an. Über ein Boot und mithilfe eines Tauchers mussten die Seile an dem untergegangenen Boot angebracht werden, um dieses schließlich mit einem Autokran aus dem Schleusenbecken zu heben. Während der Bergungsarbeiten musste die Schleuse für die Schifffahrt über vier Stunden gesperrt werden. Bezüglich des Schadens liegen derzeit noch keine Angaben vor.

Ralf Hettler