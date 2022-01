Spielplatz und Pfarrhaus: Vandelismus in Mömbris

An der Brücke neben dem Spielplatz wurden Mülleimer herausgezogen und auch mitgenommen. Auch Pflastersteine kurz vor der Brücke waren vor den Unbekannten Tätern nicht sicher und wurden herausgebrochen. Im weiteren Wegverlauf wurden gegenüber der VR-Bank in der Bahnhofstraße, das Verkehrszeichen „Zulässige Höchstgeschwindigkeit" und in der Hüttenberger Straße, bei der dortigen Fahrbahnverengung, eine Leitbake und zwei selbstaufrichtende Warnbaken entwendet. Am Pfarrhaus in der Bahnhofstraße wurde auf der Rückseite eine Scheibe eingeworfen. Der Tatzeitraum konnte auf Donnerstag, 30.12.2021, 14 Uhr bis Samstag, 1.1.2021, 8.15 Uhr, eingegrenzt werden. Der Gesamtschaden dürfte sich auf geschätzte 4.300 Euro belaufen.

Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Alzenau unter der Telefonnummer 06023-944-0 zu melden.

Skoda angefahren

Kahl. Im Zeitraum von Donnerstag, 30.12.2021, 9 Uhr bis Samstag, 1.1.2022, 9 Uhr, wurde in der Ostlandstraße ein ordnungsgemäß geparkter grauer Skoda, Superb, angefahren.

Vermutlich touchierte ein Auto den vorderen linken Radkasten des geparkten Skoda. Der Sachschaden wird von der Polizei auf rund 1.000 Euro geschätzt. Bisher sind keinerlei Hinweise auf den Unfallverursacher bekannt.