Spielekonsolen und Werkzeug aus Keller in Groß-Umstadt erbeutet

Bei einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus im Adenauerring, erbeuteten bislang Unbekannte Spielekonsolen und Werkzeug. Unter Einwirkung von Gewalt gelangten die Kriminellen im Tatzeitraum zwischen Sonntag und Mittwoch in den Keller. Mit ihrer Beute suchten sie im Anschluss das Weite. Insgesamt werden die Schäden auf über 700 Euro geschätzt. Zeugen oder Anwohner, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei den Ermittlerinnen und Ermittlern der Kriminalpolizei (K21/22) unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Vor diesem Hintergrund rät die Polizei:

- Halten Sie die Kellertüren stets geschlossen und bewahren Sie im Keller keine Wertgegenstände auf!

- Sichern Sie abgestellte Fahrräder auch im Keller mit einem Schloss!

- Verwenden Sie stabile Vorhängeschlösser und massive Riegel! Denn: Je massiver das Schloss, desto höher der Kraft und Zeitaufwand, um es aufzubrechen und desto unattraktiver die Einbruchsgelegenheit!

- Versehen Sie den Kellerverschlag von innen mit einem Sichtschutz!

- Bringen Sie an den Kellerfenstern zusätzliche Sicherungen an!

- Achten Sie bewusst auf fremde Personen im Gebäude und auf dem Grundstück!

- Bewohner eines Mehrfamilienhauses sollten darauf achten die Hauseingangstür geschlossen zu halten!