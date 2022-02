Spiegelberührung-Verursacher in Kleinkahl gesucht

Der unbekannte Lkw-Fahrer fuhr trotz des angerichteten Schadens von 800 Euro einfach weiter. Es soll sich um einen weißen 7,5 Tonnen Lkw (Dreiseitenkipper) gehandelt haben.

Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

Technischer Defekt - Auto gerät in Brand

Krombach. Offenbar aufgrund eines technischen Defekts geriet am Dienstagmorgen ein Auto in Brand. Dabei entstand ein Schaden von 45.000 Euro. Eine Frau hatte ihren VW gegen 10.45 Uhr in einem Unterstand an einem Anwesen in der Hauptstraße abgestellt. Als sie wenig später zurückkam, musste sie feststellen, dass der Motorraum in Flammen stand. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehren aus Krombach und Schöllkrippen konnte Schlimmeres verhindert werden. Die Feuerwehr war mit insgesamt 5 Fahrzeugen und 22 Personen im Einsatz. Durch den Brand wurde noch ein Garagentor in Mitleidenschaft gezogen. Der VW hatte nur noch Schrottwert.